2020/02/10 | 11:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو الهيئة الادارية لنادي الشرطة تحسين الياسري، أن الشرطة مستعد لخوض غمار دوري أبطال آسيا، كاشفاً عن غيابات النادي لمباراة اليوم امام استقلال طهران الايراني.وقال الياسري في حديث لبرنامج {كوورة} وتابعته وكالة صدى، إن “التفاؤل يسود نادي الشرطة في البطولة الاسيوية، رغم المرحلة السابقة والبطولة العربية والنائج فيها ولكن نحن حصلنا على التصنيف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة الشرطة تؤكد استعدادها لمباراة اليوم وتكشف عن الغيابات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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