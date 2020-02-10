عصابات داعش الإرهابية .. ورقة أمريكي يمكن أن تعود إلى العراق

2020/02/10 | 11:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص لا يختلف أي شخصين في العالم، عن منشأ عصابات داعش الارهابية، واي رحم استوطنت، واي حاضنة استقرت، اذ ستأتي الاجابة سريعا، ان الاب الشرعي لها امريكا، وبرحم دول خليجية ومجاورة للعراق، وهذا الامر لم يكشفه العراقيون فحسب، انما هناك اعترافات امريكية علنية بان داعش هو صناعة للعم سام.وقال نائب الرئيس […]

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