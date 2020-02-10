سلطة الطيران المدني: نحو 9 ملايين شخص تنقلوا عبر مطارات العراق

2020/02/10 | 11:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، عن احصائية للحركة الجوية للمطارات العراقية خلال عام 2019.وقالت السلطة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مجموع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المطارات العراقية بلغ ثمانية ملايين و728 ألفاً و512 مسافرا، على متن 100 ألفاً و288 رحلة هابطة ومغادرة”.وبينت أن “هذه الإحصائية […]

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