هوار ملا محمد يعلن ترشيحه لانتخابات اتحاد الكرة العراقي

2020/02/10 | 11:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن لاعب المنتخب الوطني السابق هوار ملا محمد عن نيته للترشيح في انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقبلة .وقال هوار في تصريح لبرنامج “وقت إضافي” الذي يعرض على شاشة قناة العراقية الرياضية وتابعته وكالة صدى , إنه” تلقى دعماً من اتحاد الكرة في السليمانية للدخول في انتخابات الاتحاد المركزي لتمثيل كرة السليمانية وخدمة الكرة

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