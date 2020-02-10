مصدر: أعضاء اتحاد الكرة ينوون التراجع عن قرار الاستقالة الجماعية

2020/02/10 | 11:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفاد مصدر مقرب من الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بان اعضاء الاتحاد ينوون التراجع عن قرار استقالتهم، خلال الاسبوع المقبل، بسبب عدم تنازل الدولي السابق، عدنان درجال، عن الشكوى بحقهم.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس" إن "اعضاء الاتحاد ينوون سحب استقالاتهم التي ارسلوها للاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم تنازل عدنان درجال عن الدعوة المرفوعة ضد رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، ونائبه الثاني علي جبار".وأضاف المصدر، ان "اعضاء المكتب التنفيذي منح عدنان درجال فترة اقصاها مطلع الاسبوع المقبل"، مبينا انه "في حال لم يسحب شكواه فستلغى الاستقالة الجماعية".يذكر ان اعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة قدموا استقاله جماعية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق مقابل تنازل عدنان درجال عن شكواه المقدمة للقضاء العراقي ضد رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه الثاني علي جبار.

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