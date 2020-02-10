2020/02/10 | 11:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حقق إنتر ميلان، بعض الأرقام القياسية بعد فوزه الثمين (4-2)، أمس الأحد، في ديربي الغضب أمام غريمه ميلان، في إطار الدوري الإيطالي.

وتقدم ميلان بهدفين في الشوط الأول، قبل أن يعود إنتر ليسجل 4 أهداف في الشوط الثاني ويحرز النقاط الثلاثة في عودة تاريخية للنيراتزوري.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن "إنتر ميلان حقق 4 انتصارات متتالية على ميلان بمنافسات الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ عام 1983، أي لأول مرة منذ 37 عامًا".

وأضافت أن إنتر للمرة الثانية في تاريخه، فاز على ميلان في مباراة تأخر فيها بهدفين، بعدما فاز في تشرين الثاني 1949 بنتيجة (6-5).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارقام قياسية لانتر ميلان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارقام قياسية لانتر ميلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).