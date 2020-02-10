2020/02/10 | 11:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انخفضت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، اليوم الاثنين ، (10 شباط 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.000 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة.سعر بيع الدولار = 121.500 دينار.سعر شراء الدولار = 120.500 دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).