اعتقال رجل كان ينوي اغتيال ترامب

2020/02/10 | 11:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق اعتقل رجل كان يحمل سكيناً خارج #البيت_الأبيض بعد أن أخبر أحد ضباط جهاز الخدمة السرية أنه كان هناك لقتل الرئيس #دونالد_ترامب.وذكرت إدارة شرطة العاصمة الأميركية، […]

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