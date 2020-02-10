النزاهة تعلن عن اجراءات بحق الممتنعين عن كشف ذممهم المالية حسب القانون

2020/02/10 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكَّدت هيئة النزاهة الاتحادية، أنَّ الإجراءات الماليَّة والجزائيَّة التي حدَّدها قانونها النافذ ستُتَّخذُ بحقِّ المُمتنعين عن كشف ذممهم الماليَّة أمامها.

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