2020/02/10 | 11:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تبدي استعدادها لتمديد إعفاء العراق من العقوبات الإيرانية بشرط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تبدي استعدادها لتمديد إعفاء العراق من العقوبات الإيرانية بشرط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).