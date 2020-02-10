اعادة افتتاح مجسر المشاة بالقرب من مستشفى الطفل العربي

2020/02/10 | 11:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت امانة بغداد عن اعادة افتتاح مجسر المشاة الذي يربط منطقتي الوشاش بالإسكان قرب مستشفى الطفل غربي بغداد.وقال بيان لامانة بغداد، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاثنين، ان “المجسر افتتح بعد اعادة تأهيله وصيانته بالكامل ليفتتح امام حركة السابلة والعبور”.

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