ارتفاع المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية في اليابان

2020/02/10 | 11:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد على متن سفينة الحجر الصحي "دايموند برينسيس" قبالة ساحل اليابان، اليوم، الاثنين، بمقدار 60 شخصاً ليبلغ 130 شخصاً.

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