رسميا.. هوار ملا محمد يعلن ترشيحه لانتخابات اتحاد الكرة

2020/02/10 | 11:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن لاعب المنتخب الوطني السابق هوار ملا محمد عن نيته للترشيح في انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقبلة .

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