صور .. محتجون يغلقون كليتين في الناصرية والأمن ينتشر بساحة التظاهر بالنجف

2020/02/10 | 11:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم محتجون يوم الاثنين على اغلاق كليتين في مدينة الناصرية في تصعيد جديد على مايبدو للمحاولة بالضغط على الجهات السياسية الحاكمة في البلاد الرضوخ لمطالب المتظاهرين.

وقال مصدر محلي مسوؤل لشفق نيوز، ان ما يسمى "فوج مكافحة الدوام" اغلق كلية الطب في الناصرية واجبر الموظفين والطلبة على الخروج بينما قام محتجون بغلق كلية مزايا الجامعة في المدينة ذاتها.

واشار الى حدوث صدامات وإطلاق نار بالقرب من جامعة العين بين فوج "مكافحة الدوام" والقوات المكلفة بحماية الجامعة.

تتمة..

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