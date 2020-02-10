ما الذي كان يفعله

2020/02/10 | 11:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف أمير حسين عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، عن الدور الذي قام به قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، من أجل عدم سقوط العاصمة السورية دمشق في أيدي الإرهابيين.

وأضاف عبد اللهيان، خلال منتدى "دور سليماني في أمنواستقرار المنطقة والعالم...

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