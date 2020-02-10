“كورونا” تسبب هبوط حاد في البورصة الخليجية.. والسعودية أكثر المتضررين

2020/02/10 | 11:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هبطت معظم بورصات منطقة الخليج، فيما تصدرت السوق السعودية هذه الخسائر بفعل انخفاض أسهم البنوك والبتروكيميائيات، وسط تراجع أسعار النفط من جراء المخاوف من تفشي فيروس “كورونا”.ونزل مؤشر البورصة السعودية بنسبة 1.3%، تحت وطأة انخفاض سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.7%، وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بنسبة 2.6%.وارتفع سهم شركة […]

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