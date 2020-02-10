2020/02/10 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف طيران الاحتلال الصهيوني، في ساعة متأخر من الليلة الماضية، مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في مدينتي خانيونس ودير البلح، جنوب ووسط قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال، قصفت بصاروخ واحد على الاقل، الميناء الجديد غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وأضافت أن طيران العدو عاد ليقصف بثلاثة صواريخ، موقع (التل) التابع للمقاومة الفلسطينية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف جوي ومدفعي صهيوني يستهدف غزة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف جوي ومدفعي صهيوني يستهدف غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).