2020/02/10 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر أمني، في محافظة ذي قار، الاثنين (10 شباط 2020)، بأن ’’فوج مكافحة الدوام&rsq...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. اغلاق كلية الطب في جامعة ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ذي قار
أفاد مصدر أمني، في محافظة ذي قار، الاثنين (10 شباط 2020)، بأن ’’فوج مكافحة الدوام&rsq...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. اغلاق كلية الطب في جامعة ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. اغلاق كلية الطب في جامعة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).