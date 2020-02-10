بالصور.. اغلاق كلية الطب في جامعة ذي قار

2020/02/10 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، في محافظة ذي قار، الاثنين (10 شباط 2020)، بأن ’’فوج مكافحة الدوام&rsq...





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