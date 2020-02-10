نجاة موظف في مفتشية آثار ديالي من محاولة اغتيال

2020/02/10 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني، في محافظة ديالى، الاثنين (10 شباط 2020)، بان موظفاً في مفتشية اثار المحافظة تعرض ل...





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