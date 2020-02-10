برلماني عراقي: بدء انسحاب القوات الاميركية من العراق

2020/02/10 | 11:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي الغانمي، أمس الاحد بدء انسحاب القوات الاميركية من قواعد تتواجد فيها على الاراضي العراقية....

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