شاهد.. وجهاء البصرة يشيدون بالثورة الاسلامية في ايران

2020/02/10 | 11:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادَ وجهاءُ البصرة والقياداتُ السياسية بالثورة الاسلامية في ايران التي وقفتْ الى جانب الشعب العراقي، ودافعتْ عن قضاياه العادلة، كما شددوا على أهميةِ...

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