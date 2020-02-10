ثلاث دول في التحالف تطلب الانسحاب من العراق

2020/02/10 | 11:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تقديم ثلاث دول في التحالف الدولي طلب انسحاب من العراق.

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