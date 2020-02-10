2020/02/10 | 12:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كورونا" في ندوة بحثية للتوعية بمخاطره وطرق الوقاية منه في اروقة جامعة البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 12:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كورونا" في ندوة بحثية للتوعية بمخاطره وطرق الوقاية منه في اروقة جامعة البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كورونا" في ندوة بحثية للتوعية بمخاطره وطرق الوقاية منه في اروقة جامعة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).