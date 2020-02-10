بالصور.. عودة حملة الشهادات العليا إلى تظاهراتهم من جديد ويعلنون اعتصامًا مفتوحًا

2020/02/10 | 12:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعاد حملة الشهادات العليا، اليوم الاثنين، تظاهراتهم أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسط العاصمة بغداد، فيما أعلنوا اعتصاماً مفتوحاً.وقال مراسل “يس عراق”، أن “أصحاب الشهادات العليا مستمرون بالتظاهر أمام مبنى وزارة التعليم العالي، قرب ساحة الطيران وسط بغداد.وأضاف، أن أصحاب الشهادات العليا أعلنوا اعتصاماً مفتوحاً حتى تحقيق مطالبهم، […]

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