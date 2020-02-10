الجوكر يُثير الجدل في العراق ويلفت أنظار العالم في أوسكار.. شاهد أخر ما حصل عليه فينيكس

2020/02/10 | 12:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اخُتتمت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، بحضوز أبرز نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود والعالم.أفضل ممثل وحصل الممثل يواكين فينيكس عن دوره في “جوكر”، على جائزة أفضل ممثل، متفوقا على أسماء كبيرة من امثال ليوناردو دي كابريو وانطونيو بانديراس وآدم […]

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