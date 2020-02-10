العبودي: يجب تمرير مسطرة استقلالية الحكومة على جميع المكونات وليس الشيعة فقط

2020/02/10 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

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طالبت كتلة صادقون النيابية رئيس الوزراء المكلف بتمرير مسطرة استقلالية الحكومة على جميع المكونات وليس الشيعة فقط .

وقال النائب عن صادقون نعيم العبودي في تصريح إن وظيفة الحكومة الحالية هي التمهيد لإجراء انتخابات مبكرة وان الظرف غير الطبيعي الذي يمر به البلد يستوجب العمل على إقامة برنامج حكومي جريء يلبي مطالب المتظاهرين، مشيرا الى أن دعم صادقون لحكومة علاوي متوقف على تحقيق الاستقلالية البرنامج الحكومي وشموله لجميع مكونات الشعب العراقي ولا تمرر القرارات على مكون او حزب معين دون الاخر.

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