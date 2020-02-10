الشرطة يفتتح اليوم مشواره الاسيوي بلقاء استقلال الايراني

2020/02/10 | 12:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهل فريق الشرطةِ في تمام الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم الاثنين اولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال آسيا بمواجهة ضيفه استقلال طهران الإيراني في مباراة يحتضنها ملعب فرانسوا حريري بمدينة أربيل.

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