أهملنا مجتمعنا

2020/02/10 | 12:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل المجتمعات المتقدمة والمتطورة في العالم ،لا تذهب باتجاه معالجة مشكلاتها بشكل ترقيعي وقتي ،وإن كانت بعض هذه المعالجات تحل مشكلة وقتية هنا أو هناك، بل تذهب هذه المجتمعات الى جذور المشكلة لتعالجها

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