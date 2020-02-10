الأمن النيابية: روسيا والصين وكوريا الجنوبية تعهدوا بتسليح العراق

2020/02/10 | 12:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، أن خروج القوات الأمريكية من العراق، لن يخلق فراغاً أمنيا في البلاد، مبيناً أن ثلاث دول تعهدت بتسليح العراق في حال قررت واشنطن التوقف بهذا الشأن.وقال عليوي في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “خروج القوات الامريكية من العراق لن يكون له […]

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