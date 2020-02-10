شاهد كيف منع اعصار

2020/02/10 | 12:27 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كان لاعبو فريقي ميلوول و ويست بروميتش، يوم الأحد الماضي، على موعد لمواجهة الرياح القوية، بدلا من مواجهة بعضهما البعض أحيانا، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري البطولة الإنجليزية.

وضرب إعصار "كيارا" بعض المناطق في إنجلترا، لكن ذلك لم يمنع من إقامة المباراة التي انتهت بفوز ويست برومي...

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