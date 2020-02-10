"كورونــا" يصل سلسلة مطاعم "كنتـاكي" ..!

2020/02/10 | 12:27 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

سجلت سلسلة مطاعم كنتاكي "KFC" أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف موظفيها العاملين بفرعها في الصين.

ويعمل الموظف المصاب في أحد فروع سلسلة وجبات الدجاج المقلي في مدينة شيان بمقاطعة شنشي، في مطعم "KFC" الواقع في مركز التسوق "Xiaozhai Intime".

ووفقا لصحيفة "تشاينا نيوز" الصينية، عمل ال...

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