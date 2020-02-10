2020/02/10 | 12:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جيمس ستافريديس حتى في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها الصين لاحتواء تفشي فيروس «كورونا» ـ فقد وضعت فعلياً 50 مليون شخص قيد الحجر الصحي ـ بلغ عدد قتلى الفيروس داخل البلاد 130 شخصاً على الأقل، في الوقت الذي بدأ الفيروس يطل برأسه في أرجاء مختلفة من العالم، منها خمس حالات على الأقل داخل الولايات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاربة الأوبئة من مهمات الجيوش.. جيمس ستافريديس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاربة الأوبئة من مهمات الجيوش.. جيمس ستافريديس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).