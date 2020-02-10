افتتاح مدارس في الأنبار ونينوى

2020/02/10 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق افتتحت المديرية العامة للتربية في محافظة الانبار “مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية” في منطقة طوي، فيما شهدت محافظة نينوى افتتاح “متوسطة علي بن أبي طالب للبنين” في مدينة الموصل القديمة بعد شمولها بأعمال الهدم والبناء .وبينت تربية الانبار، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “مدرسة عمر بن عبدالعزيز […]

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