القوات الأمنية تعيد فتح محكمة أبي صيدا بديالى

2020/02/10 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاثنين (10 شباط 2020)، عن إعادة فتح محكمة ابي صيدا شمال شرقي...





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