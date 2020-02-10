عضو بالأمن النيابية يكشف أسماء 3 دول تعهدت بتسليح العراق إذا انسحبت القوات الأمريكية منه

2020/02/10 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الاثنين (10 شباط 2020)، أن خروج القوات الأمريكية من...





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