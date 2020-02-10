2020/02/10 | 12:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الحرائق المروعة أمطار غزيرة تتسبب بإجلاء العشرات شمال شرقي أستراليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 12:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الحرائق المروعة أمطار غزيرة تتسبب بإجلاء العشرات شمال شرقي أستراليا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الحرائق المروعة أمطار غزيرة تتسبب بإجلاء العشرات شمال شرقي أستراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).