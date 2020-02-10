نشطاء يتداولون مقطع فيديو يوثق الاعتداء على صحفية في التحرير

2020/02/10 | 12:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/تداول ناشطون مقطع فيديو يوثق اعتداء مجهول على الصحفية شهد الخليل أثناء مسيرة الطلبة امس ، في ساحة التحرير ، في محاولة لإيقافها عن تصويرها للبث المباشر حيث قام بسحب جهاز هاتفها ورميه بعيداً لمنع التوثيق.

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