2020/02/10 | 12:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تقديم ثلاث دول في التحالف الدولي طلب انسحاب من العراق.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لوكالة الأنباء العراقية( واع ) واطلعت عليه وكالة صدى, إن” ثلاث دولة وهي فرنسا وألمانيا وأستراليا ،قدمت طلباً الى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق”، لافتاً الى أن”جميع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الأمن الدفاع البرلمانية: فرنسا وألمانيا وأستراليا قدمت طلبا لقيادة العمليات المشتركة لسحب قواتها وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الأمن الدفاع البرلمانية: فرنسا وألمانيا وأستراليا قدمت طلبا لقيادة العمليات المشتركة لسحب قواتها) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الأمن الدفاع البرلمانية: فرنسا وألمانيا وأستراليا قدمت طلبا لقيادة العمليات المشتركة لسحب قواتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).