الصناعة: البـدء بكبـس مخلفـات الورق وإنتـاج المستلزمـات المدرسيـة

2020/02/10 | 12:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصناعة، اليوم الاثنين، عـن البـدء بكبـس مخلفـات الورق وإنتـاج أطبـاق البيـض فـي معمـل المستلزمـات المدرسيـة فـي التاجـي.

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