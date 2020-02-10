2020/02/10 | 12:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن مساعٍ لدمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: مساعٍ لدمج النفط والكهرباء في وزارة واحدة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: مساعٍ لدمج النفط والكهرباء في وزارة واحدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).