“شصاير بكلية الإسراء”.. سؤال يشغل مواقع التواصل وتغريدة “مزورة” لترامب تدخل على الخط!

2020/02/10 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة، بسؤال يبحث عن اجابة، بعد ان نشرت عدة صفحات انتقادات لـ”ما حدث في كلية الاسراء” يوم أمس، حتى ذهب أحدهم لنشر صورة تغريدة مزورة لدونالد ترامب، تظهر الرئيس الامريكي وهو منضم إلى “السؤال الازلي”، مستفسرا عن “ماحدث في كلية الاسراء”.شصاير اليوم […]

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