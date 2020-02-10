طهران تقر بفشل عملية إطلاق صاروخ يحمل قمرا اصطناعيا

2020/02/10 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر الاعلام الايراني، بفشل عملية إطلاق صاروخ كان يستهدف وضع القمر الاصطناعي “ظفر” في المدار.

وحاول مسؤول إيراني عبر تصريح لتلفزيون بلاده الرسمي، تبرير أحدث فشل وهو الثالث من نوعه بالقول، ان الصاروخ تم إطلاقه بنجاح، وحقق معظم أهدافه، لكن القمر الاصطناعي “ظفر واحد” لم يصل إلى مداره وفق ما كان مخططا.

وجرت عملية إطلاق الصاروخ الفاشلة، من قاعدة الخميني الفضائية بمحافظة سمنان الإيرانية، الواقعة على بعد مئتين وثلاثين كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طهران، فيما ذكرت مصادر ان القمر الاصطناعي البالغ وزنه مئة وثلاثة عشر كيلو غراما، كان من المقرر وضعه على مدار يبعد خمسمئة وثلاثين كيلومترا عن الأرض، للقيام بمهام ودراسات تتعلق بمجالات الزراعة والزلازل والكوارث الطبيعية.

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