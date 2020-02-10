2020/02/10 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيئة النزاهة أن الإجراءات المالية والجزائية التي حددها قانونها النافذ ستُتَّخذُ بحقِّ المُمتنعين عن كشف ذممهم المالية أمامها.

ودعت الهيئة المشمولين كافة ممن لم يُقدِّموا استماراتهم إلى الإسراع بملئها وإرسالها إلى دائرة الوقاية فيها ضمن المُدة القانونية المحددة، مشيرة الى ان الإجراءات المالية والجزائية اللازمة التي حددها القانون ستُتَّخَذ بحقِ الممتنعين أو المتخلفين وفقاً للقانون.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة: الإجراءات المالية والجزائية ستُتَّخذُ بحق المُمتنعين عن كشف ذممهم المالية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة: الإجراءات المالية والجزائية ستُتَّخذُ بحق المُمتنعين عن كشف ذممهم المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).