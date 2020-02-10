سائرون: المرجعية الدينية والشارع يرغبان بتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين

2020/02/10 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف سائرون أن المرجعية الدينية والشارع العراقي يرغبان بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن ضغوط الكتل السياسية والمحاصصة.

وقال النائب عن التحالف سلام الشمري في تصريح ان البلد يمر بمنعطف خطير، والمشهد واضح امام علاوي والكتل السياسية، لذا عليه ان لا يخضع لضغوط الكتل السياسية وفرض الارادات الداخلية والخارجية، مطالبا علاوي بالمضي قدما في تحدي جميع الكتل التي تحاول إعاقة عمله في تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين.

وشدد الشمري على ضرورة العمل بمبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع وزراء الحكومة السابقة كون البعض حقق إنجازات تحسب لهم فيما أخفق البعض الاخر وتسبب بهدر للمال العام وعليه محاسبتهم.

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