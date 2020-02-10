/5/ سنوات على حظر العراق من التحليق في الأجواء الأوروبية.. هذه الأسباب

2020/02/10 | 12:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الأمير تستمر وكالة “سلامة الطيران” التابعة للاتحاد الأوروبي، بحظر #الخطوط_الجوية_العراقية من الطيران داخل أجواء #أوروبا، بسبب عدم تنفيذ #الحكومة_العراقية للإجراءات الخاصة بالوكالة.الخبير في مجال الطيران […]

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