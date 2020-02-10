القبض على قاتل في الجانب الايسر في الموصل

2020/02/10 | 12:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تمكنت مديرية شرطة ابي تمام التابعة لقيادة شرطة نينوى، من كشف جريمة قتل داخل احد الدور في منطقة، حي الجامعة، في الجانب الايسر لمدينة الموصل والقاء القبض على المجرم القاتل المدعو ( ع غ ط ).وقال بيان لوزارة الداخلية، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاثنين، ان “القاء القبض تمت بعد قيامه بارتكاب […]

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