اكتشاف آثار ديناصور من العصر الجوراسي

2020/02/10 | 12:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف فريق علمي من الصين والولايات المتحدة وألمانيا في مقاطعة غويتشو الواقعة جنوب- غرب الصين، آثارا جديدة لديناصورات عاشت في العصر الجوراسي.وتفيد وكالة شينخوا الصينية للأنباء، بأن العلماء عثروا على هذه الآثار في صخور رملية.ويعتقدون أنها تعود لديناصورات من نوع ثيروبود وسوروبود، الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي عاشت في العصر الجوراسي.اكتشف العلماء 31 […]

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