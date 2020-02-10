اللواء 33 بالحشد يعالج سيارة مفخخة مجهزة لاستهداف القوات المتقدمة لتطهير جزيرة الحضر

2020/02/10 | 12:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالجت قوات اللواء 33 بالحشد الشعبي، الاثنين، سيارة مفخخة مجهزة لاستهداف القوات المتقدمة لتطهير جزيرة الحضر في محافظة نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد وتلقته وكالة صدى, أن “قوة من اللواء 33 بالحشد الشعبي عالجت سيارة مفخخة نوع بيك اب كانت مُعدة لاستهداف القطعات الأمنية المتقدمة لتطهير جزيرة الحضر في محافظة نينوى”.وكان الحشد الشعبي أعلن

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