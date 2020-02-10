بيان لــ مصرف الرافدين العراقي يوضح فيه امراً هاماً..

2020/02/10 | 12:59 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكد مصرف الرافدين العراقي، اليوم الاثنين، أن التقديم على السلف يتم عن طريق فروعه حصراً المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للمصرف أن"هناك أشخاصاً يحاولون زج اسم المصرف في منحها السلف والقروض للمواطنين والموظفين ،أو وجود شركات ومكاتب تنتحل اسم المصرف في موضوع الترويج وإكمال م...

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