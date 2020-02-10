2020/02/10 | 13:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن مساعٍ لدمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية : مساع لدمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية : مساع لدمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).